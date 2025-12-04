Школьница стала приманкой в вымогательстве миллиона у россиянина

В Саранске задержали мошенников, вымогавших миллион за свидание со школьницей

В Саранске росгвардейцы задержали мошенников, вымогавших у 42-летнего мужчины деньги. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мужчине поступило предложение об интимной встрече от несовершеннолетней девушки, которая намеренно скрыла возраст. На месте встречи ловеласа встретили псевдополицейские, которые сообщили, что девушка является несовершеннолетней, и потребовали у него миллион рублей за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности.

После случившегося мужчина обратился в правоохранительные органы, и лжесиловиков задержали настоящие сотрудники регионального управления Росгвардии, МВД и ФСБ.

