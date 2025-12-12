Реклама

13:09, 12 декабря 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

Литвин: Подоляк говорил теоретически о демилитаризованной буферной зоне
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Киев еще не согласился на создание демилитаризованной буферной зоны. Об этом, опровергая слова советника главы офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает «Страна.ua».

«Михаил им сказал в целом то, что обсуждать можно разные вещи, но вопрос всегда в деталях, как это может работать», — заявил Литвин.

По его словам, согласиться на подобное Киев может только на высшем политическом уровне или при помощи референдума.

Ранее Подоляк заявил, что Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе. Он назвал такое решение естественным форматом завершения конфликта. Советник главы ОП заявил, что Украина считает обязательным присутствие иностранного контингента и наблюдательных миссий в демилитаризованной зоне.

