В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

Литвин: Подоляк говорил теоретически о демилитаризованной буферной зоне

Киев еще не согласился на создание демилитаризованной буферной зоны. Об этом, опровергая слова советника главы офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, передает «Страна.ua».

«Михаил им сказал в целом то, что обсуждать можно разные вещи, но вопрос всегда в деталях, как это может работать», — заявил Литвин.

По его словам, согласиться на подобное Киев может только на высшем политическом уровне или при помощи референдума.

Ранее Подоляк заявил, что Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе. Он назвал такое решение естественным форматом завершения конфликта. Советник главы ОП заявил, что Украина считает обязательным присутствие иностранного контингента и наблюдательных миссий в демилитаризованной зоне.