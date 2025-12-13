Фицо: Отношения с Россией нужно восстановить как можно быстрее

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что попросит словацкое министерство иностранных дел восстановить работу совместных комиссий по экономическому сотрудничеству с Россией. Главу правительства процитировало РИА Новости.

Фицо подчеркнул, что он всегда был из тех, кто призывал к восстановлению отношений с Москвой. Кроме того, он намерен делать это и впредь.

Ранее Фицо заявил, что не хочет быть с Западной Европой, так как ей безразличны жизни россиян и украинцев. Также Фицо уверен, что Европейский союз ожидает крах, если он продолжит отказываться от своих корней и традиций.