Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 13 декабря 2025Мир

Страна Европы призвала восстановить отношения с Россией

Фицо: Отношения с Россией нужно восстановить как можно быстрее
Кирилл Луцюк

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что попросит словацкое министерство иностранных дел восстановить работу совместных комиссий по экономическому сотрудничеству с Россией. Главу правительства процитировало РИА Новости.

Фицо подчеркнул, что он всегда был из тех, кто призывал к восстановлению отношений с Москвой. Кроме того, он намерен делать это и впредь.

Ранее Фицо заявил, что не хочет быть с Западной Европой, так как ей безразличны жизни россиян и украинцев. Также Фицо уверен, что Европейский союз ожидает крах, если он продолжит отказываться от своих корней и традиций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На свободу вышла одна из лидеров белорусской оппозиции

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Появились подробности об избиении российского тренера

    Силовики пришли к азербайджанской диаспоре в российском городе

    Европу раскритиковали за ухудшение положения Украины

    Жена тряпичной куклы узнала пол четвертого ребенка с помощью унитаза

    Страна Европы призвала восстановить отношения с Россией

    Дмитриев предрек последствия для ЕС за бессрочную заморозку российских активов

    Украинский блогер-миллионник получил гражданство России

    Раскрыт вклад северокорейских военных в освобождение Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok