00:09, 13 декабря 2025Мир

Фицо отказался быть частью Западной Европы

Премьер Словакии Фицо отказался быть частью Западной Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо . Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет быть с Западной Европой. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фицо объяснил, что отказался быть частью Западной Европой, поскольку ей безразличны жизни россиян и украинцев, гибнущих в конфликте. «Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы», — подчеркнул он.

Премьер Словакии также осудил планы передать заблокированные в Евросоюзе российские активы на помощь Украине.

Ранее Фицо подтвердил, что на предстоящем саммите не поддержит инициативы по финансированию военных расходов Украины. «Ни под каким давлением не поддержу никакого решения по поддержке военных расходов Украины, в котором должна была бы участвовать Словакия», — сказал он.

