Фицо отказался поддерживать Украину

Фицо отказался поддерживать финансирование военных расходов Украины

Словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил, что на предстоящем саммите Евросоюза не поддержит инициативы по финансированию военных расходов Украины. Политик сообщил об этом председателю Евросовета Антониу Коште, пишет ТАСС.

«Ни под каким давлением не поддержу никакого решения по поддержке военных расходов Украины, в котором должна была бы участвовать Словакия», — отметил он.

Кроме того, Фицо вновь критически отозвался об идее передать заблокированные в Евросоюзе российские активы на военные нужды Украины. В свою очередь, выступление Фицо пытался сорвать экс-премьер Словакии Игор Матович. С антиправительственным лозунгом он вышел к ораторской трибуне и спровоцировал скандал с депутатами.

1 декабря Роберт Фицо заявил, что передача Украине замороженных российских активов будет являться нелегальной конфискацией и повлечет за собой серьезные ответные меры со стороны Москвы.

До этого министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о нежелании страны Евросоюза брать на себя обязательства и разделять риски, связанные с использованием российских активов для финансирования Украины.