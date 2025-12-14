Освобожденных белорусских политзаключенных пять раз спросили об СВО

Журналисты пять раз спросили освобожденных белорусских политзаключенных об СВО

Белорусских политзаключенных, освобожденных в субботу, 13 декабря, пять раз спросили о специальной военной операции (СВО) в ходе пресс-конференции в украинском Чернигове. Об этом сообщает издание «Хартия-97».

Первый вопрос об СВО журналисты задали Марии Колесниковой. Она не стала отвечать и спросила: «Может ли кто-то другой на него ответить?»

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что у него недостаточно информации для того, чтобы комментировать эту тему. «Комментировать какие-то вещи, о которых ты ничего не знаешь, знаешь односторонне, нельзя. Все, что мы знаем, мы знаем из белорусского телевидения», — сказал он, отметив, что «война — это всегда плохо».

По данным «Хартии-97», отношение освобожденных к СВО было ключевым вопросом пресс-конференции, однако они уходили от конкретных ответов.

Мария Колесникова и Виктор Бабарико вошли в список из 123 политзаключенных, помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко и освобожденных из заключения 13 декабря. Сразу после освобождения их отправили на территорию Украины.