Белоруссия освободила более сотни политзаключенных. Их отправили на Украину в обмен на россиян

Власти Белоруссии отпустили на Украину 123 политзаключенных

Власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Решение было принято на фоне договоренностей с США и сигналов о возможном смягчении санкционного давления на республику.

Среди прочих, на свободе оказался белорусский оппозиционер Виктор Бабарико. Его называли главным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, однако был арестован и не зарегистрирован кандидатом. Также из колонии освободили другого лидера оппозиции Марию Колесникову.

156 человек были выпущены из белорусских тюрем в последнее время

Среди освобожденных иностранцев — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии. В Минске подчеркнули, что решение направлено на улучшение отношений с зарубежными партнерами и стабилизацию ситуации в Европе.

Белоруссия прислушалась к просьбам руководителей других государств и отпустила заключенных, «исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей». Особую роль сыграл президент США Дональд Трамп, предложивший отменить санкции против калийной отрасли Белоруссии.

Большинство помилованных уже покинули Белоруссию

Более 100 помилованных в Белоруссии политзаключенных были отправлены на Украину в рамках обмена. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. По ее словам, их передали в обмен на попавших в плен белорусов и раненых россиян. Эйсмонт добавила, что за первых Лукашенко особенно просили их родственники.

При этом один из готовившихся к освобождению заключенных — журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут — остался в тюрьме. В МИД Польши отметили, что условием его помилования был немедленный выезд из Белоруссии. Однако журналист отказался принять это условие.

Предсказана дальнейшая судьба помилованных политзаключенных

Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что отправка помилованных белорусских политзаключенных на Украину по сути является политической депортацией, в итоге они осядут в Польше и Литве.

Он указал, что на свободу вышли люди разных политических взглядов, и далеко не все поддерживают политику нынешней главы офиса белорусской оппозиции Светланы Тихановской. «Они не возвращаются к семьям, они оказываются в эмиграции, и есть вопрос, на что они будут жить. Думать, что вот офис [Тихановской] как-то возьмет их на содержание, было бы странно. Кто выезжал раньше, те сейчас живут очень тяжело, насколько мы знаем. Никакой особой финансовой поддержки у них нет», — считает эксперт. На Украине им также не найдется места, поскольку Киеву белорусская оппозиция нужна только в виде добровольцев, которые могут отправиться на фронт, резюмировал Суздальцев.