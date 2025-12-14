Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:18, 14 декабря 2025Бывший СССР

Белоруссия освободила более сотни политзаключенных. Их отправили на Украину в обмен на россиян

Власти Белоруссии отпустили на Украину 123 политзаключенных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War / Reuters

Власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Решение было принято на фоне договоренностей с США и сигналов о возможном смягчении санкционного давления на республику.

Среди прочих, на свободе оказался белорусский оппозиционер Виктор Бабарико. Его называли главным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, однако был арестован и не зарегистрирован кандидатом. Также из колонии освободили другого лидера оппозиции Марию Колесникову.

156
человек

были выпущены из белорусских тюрем в последнее время

Среди освобожденных иностранцев — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии. В Минске подчеркнули, что решение направлено на улучшение отношений с зарубежными партнерами и стабилизацию ситуации в Европе.

Белоруссия прислушалась к просьбам руководителей других государств и отпустила заключенных, «исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей». Особую роль сыграл президент США Дональд Трамп, предложивший отменить санкции против калийной отрасли Белоруссии.

Большинство помилованных уже покинули Белоруссию

Более 100 помилованных в Белоруссии политзаключенных были отправлены на Украину в рамках обмена. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. По ее словам, их передали в обмен на попавших в плен белорусов и раненых россиян. Эйсмонт добавила, что за первых Лукашенко особенно просили их родственники.

Материалы по теме:
«Я за власть не держусь» На что надеется оппозиция на выборах президента Белоруссии и почему Лукашенко готовится к худшему?
«Я за власть не держусь»На что надеется оппозиция на выборах президента Белоруссии и почему Лукашенко готовится к худшему?
26 января 2025
«Мы готовы заключить сделку» Зачем Александр Лукашенко снова пытается наладить отношения с США и что это означает для России?
«Мы готовы заключить сделку»Зачем Александр Лукашенко снова пытается наладить отношения с США и что это означает для России?
5 ноября 2025

При этом один из готовившихся к освобождению заключенных — журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут — остался в тюрьме. В МИД Польши отметили, что условием его помилования был немедленный выезд из Белоруссии. Однако журналист отказался принять это условие.

Предсказана дальнейшая судьба помилованных политзаключенных

Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что отправка помилованных белорусских политзаключенных на Украину по сути является политической депортацией, в итоге они осядут в Польше и Литве.

Материалы по теме:
Возвращение строптивых. Зачем Александр Лукашенко пытается вернуть уехавших из Белоруссии оппозиционеров?
Возвращение строптивых.Зачем Александр Лукашенко пытается вернуть уехавших из Белоруссии оппозиционеров?
5 апреля 2023
Безумный батька и картофельный Рэмбо. Каждый поступок Лукашенко вызывает ажиотаж в сети. Почему мемы с ним так любят?
Безумный батька и картофельный Рэмбо.Каждый поступок Лукашенко вызывает ажиотаж в сети. Почему мемы с ним так любят?
14 июля 2024

Он указал, что на свободу вышли люди разных политических взглядов, и далеко не все поддерживают политику нынешней главы офиса белорусской оппозиции Светланы Тихановской. «Они не возвращаются к семьям, они оказываются в эмиграции, и есть вопрос, на что они будут жить. Думать, что вот офис [Тихановской] как-то возьмет их на содержание, было бы странно. Кто выезжал раньше, те сейчас живут очень тяжело, насколько мы знаем. Никакой особой финансовой поддержки у них нет», — считает эксперт. На Украине им также не найдется места, поскольку Киеву белорусская оппозиция нужна только в виде добровольцев, которые могут отправиться на фронт, резюмировал Суздальцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия освободила более сотни политзаключенных. Их отправили на Украину в обмен на россиян

    В России задумались о новом Госплане

    В России рассказали о наличии у ВСУ «расценок» за убийство журналистов

    На Западе высмеяли Рютте за слова о войне с Россией

    В ООН призвали США освободить захваченный танкер с венесуэльской нефтью

    Названо число выданных виз для разделяющих российские ценности испанцев

    В США напомнили о неизлечимой болезни из-за смерти рабочего

    Стармер и фон дер Ляйен заявили о «поворотном моменте» для Украины

    Москалькова сообщила о 500 обращениях от политзаключенных на Украине

    Термин «зажировка» вошел в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok