Предсказана дальнейшая судьба помилованных Лукашенко оппозиционеров

Политолог Суздальцев: Помилованных белорусских политзаключенных отправят в Литву

Отправка помилованных белорусских политзаключенных на Украину по сути является политической депортацией, в конечном итоге они окажутся в Литве, предположил политолог Андрей Суздальцев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Среди освобожденных — Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и другие представители белорусской оппозиции.

Политолог отметил, что амнистия для политзаключенных стала благородным решением президента Александра Лукашенко. При этом он уточнил, что дальнейшая судьба освобожденных оппозиционеров остается неясной, поскольку они по сути оказались в политической депортации. Кроме того, это люди разных политических взглядов, далеко не все поддерживают политику нынешней главы офиса белорусской оппозиции Светланы Тихановской, указал Суздальцев.

«Они не возвращаются к семьям, они оказываются в эмиграции, и есть вопрос, на что они будут жить. Думать, что вот офис [Тихановской] как-то возьмет их на содержание, было бы странно. Кто выезжал раньше, те сейчас живут очень тяжело, насколько мы знаем. Никакой особой финансовой поддержки у них нет», — считает политолог.

Суздальцев добавил, что помилованные политзаключенные не вписаны в оппозиционные структуры, которые действуют сейчас. Также политолог усомнился, что белорусские политзаключенные смогут найти свое место на Украине.

«Понимаете, Украине необходима белорусская оппозиция только в виде добровольцев, которые должны там воевать. Там есть главная структура — «Полк имени Кастуся Калиновского». (...) Поэтому я предполагаю, что освобожденные, которые выехали на Украину, рано или поздно окажутся в Польше, а потом в Литве», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что среди освобожденных, помимо белорусов, — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.