Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:54, 13 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Предсказана дальнейшая судьба помилованных Лукашенко оппозиционеров

Политолог Суздальцев: Помилованных белорусских политзаключенных отправят в Литву
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Вильнюс

Вильнюс . Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Отправка помилованных белорусских политзаключенных на Украину по сути является политической депортацией, в конечном итоге они окажутся в Литве, предположил политолог Андрей Суздальцев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее власти Белоруссии объявили об амнистии 123 политзаключенных, осужденных по обвинениям в шпионской, террористической и экстремистской деятельности. Среди освобожденных — Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и другие представители белорусской оппозиции.

Политолог отметил, что амнистия для политзаключенных стала благородным решением президента Александра Лукашенко. При этом он уточнил, что дальнейшая судьба освобожденных оппозиционеров остается неясной, поскольку они по сути оказались в политической депортации. Кроме того, это люди разных политических взглядов, далеко не все поддерживают политику нынешней главы офиса белорусской оппозиции Светланы Тихановской, указал Суздальцев.

«Они не возвращаются к семьям, они оказываются в эмиграции, и есть вопрос, на что они будут жить. Думать, что вот офис [Тихановской] как-то возьмет их на содержание, было бы странно. Кто выезжал раньше, те сейчас живут очень тяжело, насколько мы знаем. Никакой особой финансовой поддержки у них нет», — считает политолог.

Материалы по теме:
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря 2021
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«Мы готовы заключить сделку» Зачем Александр Лукашенко снова пытается наладить отношения с США и что это означает для России?
«Мы готовы заключить сделку»Зачем Александр Лукашенко снова пытается наладить отношения с США и что это означает для России?
5 ноября 2025

Суздальцев добавил, что помилованные политзаключенные не вписаны в оппозиционные структуры, которые действуют сейчас. Также политолог усомнился, что белорусские политзаключенные смогут найти свое место на Украине.

«Понимаете, Украине необходима белорусская оппозиция только в виде добровольцев, которые должны там воевать. Там есть главная структура — «Полк имени Кастуся Калиновского». (...) Поэтому я предполагаю, что освобожденные, которые выехали на Украину, рано или поздно окажутся в Польше, а потом в Литве», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что среди освобожденных, помимо белорусов, — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер попавший в ДТП глава Реутова

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Главком ВСУ признал сложную ситуацию из-за российского наступления

    Мерц захотел отремонтировать Германию

    Появились подробности о переговорах «Роскосмоса» и НАСА

    ВСУ атаковали зоопарк в российском регионе

    В России высказались об опасениях из-за сближения Белоруссии и США

    Предсказана дальнейшая судьба помилованных Лукашенко оппозиционеров

    Оценены шансы Салаха забить за «Ливерпуль» до конца года

    Помилованных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok