17:11, 13 декабря 2025Бывший СССР

Решение Лукашенко о массовом помиловании политзаключенных объяснили

Лукашенко помиловал 123 политзаключенных для стабилизации ситуации в Европе
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании 123 политзаключенных принято для ускорения позитивных отношений со странами-партнерами и стабилизации ситуации в европейском регионе. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства канал «Пул Первого».

Также этот «жест доброй воли» связан с поступившими просьбами глав государств и из гуманитарных принципов и общечеловеческих семейных ценностей.

Помилованы 123 человека, которые были осуждены в Белоруссии по обвинению в шпионаже, терроризме и экстремизме. Среди освобожденных, помимо белорусов — граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

Решение состоялось «в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе» и связано с отменой санкций против калийной отрасли Белоруссии, введенных предыдущей администрацией Джо Байдена.

В числе прочих на свободу вышла одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова.

