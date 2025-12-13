Реклама

На свободу вышла одна из лидеров белорусской оппозиции

Белорусская оппозиционерка Колесникова вышла на свободу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Nasibulin / BelTA Pool / AP

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова вышла на свободу. Об этом сообщает издание «Наша Нива» в Telegram-канале.

«Мария Колесникова на свободе», — утверждается в публикации.

По данным издания, бывшая заключенная уже пообщалась со своей сестрой Татьяной Хомич.

В октябре 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошение о помиловании Колесниковой.

В 2021 году Колесникова была приговорена судом к 11 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

