Бывший СССР
21:48, 13 декабря 2025

Польский журналист отказался покидать Белоруссию

РИА Новости: Почобут отказался покидать Белоруссию и не был освобожден из тюрьмы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут не был освобожден из белорусской тюрьмы, поскольку отказался покидать страну. Об этом рассказал РИА Новости представитель МИД Польши.

В ведомстве отметили, что условием помилования Почобута был немедленный выезд из Белоруссии. Однако журналист отказался принять это условие.

В феврале 2023 года Гродненский областной он был приговорен к восьми годам колонии усиленного режима. Журналиста признали виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, а также в призывах к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 политзаключенных. Такое решение было принято для ускорения позитивных отношений со странами-партнерами и стабилизации ситуации в европейском регионе.

