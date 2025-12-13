Реклама

17:00, 13 декабря 2025Бывший СССР

В Белоруссии освободили оппозиционера Бабарико

Белорусский оппозиционер Виктор Бабарико вышел на свободу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramil Nasibulin / BelTA Pool / AP

Белорусский оппозиционер Виктор Бабарико вышел на свободу. Об этом сообщает издание «Наша Нива».

Бабарико вошел в список из 123 помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее из колонии освободили другого лидера оппозиции Марию Колесникову.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико был осужден на 14 лет колонии в 2021 году. Его признали виновным по статьям «Получение взятки» и «Легализация средств, полученных преступным путем». Сам он вину не признал и приговор воспринял спокойно.

Бабарико называли главным соперником Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, однако был арестован и не зарегистрирован кандидатом.

