Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:51, 15 декабря 2025Из жизни

Акула укусила спасавшего ее дайвера

На Гавайях акула укусила дайвера, который помогал ее спасти
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sam Wolfe / Reuters

На Гавайях акула напала на дайвера, который пытался ее спасти. Об этом сообщает Hawaii News Now.

Инцидент произошел во вторник, 9 декабря, возле пляжа Каалуалу в районе Кау. Группа аквалангистов обнаружила мальгашскую ночную акулу, которая запуталась в снастях. Они решили помочь ей, однако хищница, испугавшаяся людей, стала вести себя агрессивно. Освободившись, она укусила 24-летнего дайвера за левое бедро. Друзья помогли ему добраться до берега.

Он был доставлен вертолетом в больницу после оказания первой помощи на месте. Его жизни ничего не угрожает.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021

Ранее сообщалось, что австралийский школьник едва не стал жертвой акулы во время серфинга. Он сумел удержаться на доске и добраться до берега, несмотря на глубокие рваные раны на правой ноге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ масштабного контрнаступления на Купянск

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

    В Москве заметили редкое явление

    В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

    Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

    Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

    Присяжные признали виновными трех членов одной из самых кровавых российских ОПГ

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Стал известен редкий и опасный побочный эффект иммунотерапии рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok