На Западе встречу Зеленского с представителями США в Берлине назвали сложной

WSJ: Переговоры делегаций США и Украины были сложными

Переговоры делегации США с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине были сложными. Об этом передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам источника, осведомленного о ходе воскресной встречи, переговоры оказались непростыми из-за нежелания американской делегации идти на компрос по проекту мирного соглашения.

В статье сообщается, что переговоры между украинской стороной и Западом превратились в перетягивание каната. США требуют принять быстрые решения, а Зеленский и Европа выступают за продолжение урегулирования разногласий, которые до сих пор остаются нерешенными.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о прогрессе на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине. Политик заявил, что стороны продолжат переговоры утром в понедельник, 15 декабря.

