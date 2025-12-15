Реклама

10:50, 15 декабря 2025

В офисе Зеленского раскрыли его дальнейшие действия после переговоров с Уиткоффом

Советник Литвин анонсировал заявление Зеленского после переговоров
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин анонсировал заявление украинского лидера после переговоров в Берлине со спецпредставителем главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Его слова приводит Reuters.

«[Зеленский] прокомментирует переговоры в понедельник после их завершения (...) Официальные лица изучают проекты документов», — заявил Литвин.

Советник украинского лидера также заявил, что переговоры Зеленского и Уиткоффа продолжались более пяти часов. Их итогом было соглашением о возобновлении переговоров утром, 15 декабря.

Ранее сообщалось, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием американской и украинской делегаций в Берлине прошли конфиденциально. Журналисты почти не располагали деталями о дипломатической встрече.

