Премьер Финляндии Орпо заявил, что Россия будет представлять угрозу

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет представлять угрозу для стран НАТО. Его слова приводит газета Financial Times.

«Мы знаем, что когда на Украине наступит мир, Россия по-прежнему будет представлять угрозу. Очевидно, что они собираются перебросить свои вооруженные силы к нашей границе и к границе с Прибалтикой», — сказал политик.

Орпо призвал членов НАТО проявить солидарность со странами восточного фланга альянса, резко увеличившими расходы на оборону. Он отметил, что эти государства остаются ведущими финансовыми спонсорами Украины в пересчете на ВВП, несмотря на то, что экономика многих из них переживает трудности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утверждения о якобы подготовке Россией нападения на Европу являются полной чушью и прямой ложью, с помощью которой западные политики пугают своих граждан. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.