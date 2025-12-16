Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:43, 16 декабря 2025Мир

Премьер Финляндии испугался России

Премьер Финляндии Орпо заявил, что Россия будет представлять угрозу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петтери Орпо

Петтери Орпо. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия якобы будет представлять угрозу для стран НАТО. Его слова приводит газета Financial Times.

«Мы знаем, что когда на Украине наступит мир, Россия по-прежнему будет представлять угрозу. Очевидно, что они собираются перебросить свои вооруженные силы к нашей границе и к границе с Прибалтикой», — сказал политик.

Орпо призвал членов НАТО проявить солидарность со странами восточного фланга альянса, резко увеличившими расходы на оборону. Он отметил, что эти государства остаются ведущими финансовыми спонсорами Украины в пересчете на ВВП, несмотря на то, что экономика многих из них переживает трудности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утверждения о якобы подготовке Россией нападения на Европу являются полной чушью и прямой ложью, с помощью которой западные политики пугают своих граждан. Российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В Кремле ответили на вопрос о заявлении ЕС по гарантиям безопасности Украине

    В Кремле ответили на предложение о рождественском перемирии

    В сети восхитились свадебным образом блогерши за пять тысяч рублей

    Мадуро обвинил США в похищении людей

    Союзники Киева приняли решение по размещению войск на Украине

    В Кремле рассказали о работе Путина над поступающими ему вопросами россиян

    В России высказались о создании многонациональных сил для безопасности на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok