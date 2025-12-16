Реклама

10:30, 16 декабря 2025Силовые структуры

Стало известно о заложнике в подмосковной школе

Напавший на школу в подмосковном Одинцово взял в заложники ученика
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Напавший на школу в подмосковном Одинцово взял в заложники как минимум одного ученика в кабинете учебного заведения, утверждает Shot.

По данным Telegram-канала, злоумышленник имеет при себе нож и перцовый баллончик. Издание Baza добавляет, что с ним ведутся переговоры.

Ранее стало известно, что есть жертва нападения — по разным данным, это ученик либо охранник школы. Кроме того, пострадали, по предварительным данным, три человека.

Школьник устроил поножовщину утром 16 декабря в Успенской СОШ в поселке Горки-2.

