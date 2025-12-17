Реклама

08:58, 17 декабря 2025Среда обитания

Россиян предупредили о штрафах за самовольное украшение подъездов

Спиридонова: Самовольное украшение подъезда грозит штрафом до 15 тыс. рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Самовольное украшение подъезда жилого дома к Новому году может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей и даже лишением свободы, если произойдет пожар или гибель людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юристов.

По словам юриста Марии Спиридоновой, любые действия, связанные с размещением декора на лестничных клетках, стенах, перилах и дверях и иных элементах подъезда, затрагивают общее имущество собственников помещений. Если размещать украшения без их решения, то это может стать нарушением порядка использования общего имущества и создать основание для привлечения к административной ответственности.

Так, установка новогодних украшений может нарушать нормы пожарной безопасности. В связи с этим жильцов могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, а управляющую компании — на сумму от 300 тысяч до 400 тысяч рублей. Помимо прочего, если из-за самовольно размещенной электрической новогодней гирлянды произошел пожар, который привел к гибели или травмированию людей, то здесь уже наступает уголовная ответственность. Виновнику будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет, пояснила юрист.

Чтобы украсить подъезд и при этом не переступить закон, необходимо устроить голосование среди собственников жилья, а после закрепить решение протоколом. Как подчеркнул эксперт Алексей Головченко, также стоит убедиться, соответствует ли все нормам пожарной безопасности, согласовать вопрос оформления подъезда с ТСЖ или УК.

Когда согласование пройдет, можно будет выбрать украшения. Не стоит ставить быстровоспламеняющиеся бумажные гирлянды и снежинки, изделия из натуральных тканей и ваты. При размещении гирлянды на улице лучше убедиться, что она защищена от попадания осадков, уточнил Головченко.

Ранее юрист Иван Соловьев напомнил россиянам, что за запуск петард и фейерверков в Новый год можно получить крупный штраф. Использовать пиротехнику нельзя во дворах многоквартирных домов, поскольку создается опасность попадания зарядов в окна и на балконы.

