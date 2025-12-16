Реклама

Экономика
18:53, 16 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за салюты в Новый год

Юрист Соловьев: За запуск фейерверков в Новый год можно получить крупный штраф
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Igor Hotinsky / Shutterstock / Fotodom  

За запуск петард и фейерверков в Новый год россияне могут получить крупный штраф. О наказании за праздничные салюты предупредил юрист Иван Соловьев, его слова передает aif.ru.

Использовать пиротехнику нельзя во дворах многоквартирных домов — заряды рискуют попасть в окна и на балконы. Кроме того, фейерверки превышают допустимый уровень шума, поэтому нужно соблюдать режим тишины, который установлен законодательством каждого региона.

Так, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00. Обычных россиян за слишком громкие звуки оштрафуют на сумму до 2000 рублей, а юридических лиц — до 80 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге закон о тишине действует с 22:00 до 8:00, а штрафы достигают 5000 и 200 тысяч рублей соответственно.

В новогоднюю ночь региональные власти обычно делают исключение и разрешают шуметь дольше — до трех часов ночи или до пяти утра. Помимо режима тишины, россиянам также стоит соблюдать правила пожарной безопасности. За причинение ущерба при запуске фейерверка придется заплатить до 20 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму на срок до пяти лет, если в результате запуска петард серьезно пострадал человек.

    Последние новости

