Экономика
09:16, 16 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о штрафах за фейерверки

Юрист Калинкин: Запуск салютов во дворе может привести к уголовному наказанию
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Igor Hotinsky / Shutterstock / Fotodom

Запуск пиротехники во дворах жилых домов запрещен и может привести к штрафам или даже уголовной ответственности. Об этом «Газете.Ru» напомнил генеральный директор юридической фирмы «Прагмат» Эдуард Калинкин.

Пиротехнические изделия подразделяются на пять классов опасности, и если бенгальские огни и хлопушки (I класс) относительно безобидны, то салюты и петарды (II–III классы) требуют особой осторожности. Профессиональная пиротехника (IV–V классы) и вовсе доступна только для лицензированных компаний.

Фейерверки в жилых зонах опасны тем, что могут привести к пожарам. По закону их нельзя использовать в помещениях, на балконах и крышах, вблизи газопроводов, ЛЭП, железных дорог и в иных зонах повышенной опасности, на территориях заповедников, а также в местах массового скопления людей.

За запуск салютов с нарушением правил россиянам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Если нарушение зафиксировано на территории с особым противопожарным режимом, штраф для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей. Неосторожное обращение с пиротехникой, которое привело к пожару или причинению вреда здоровью (легкой или средней тяжести), влечет за собой штраф до 50 тысяч рублей.

Если из-за неправильного запуска фейерверков серьезно пострадал человек, нарушителю грозит уголовная ответственность по статье 218 УК РФ вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Запуск салютов в ночное время также влечет наложение штрафа — за исключением новогодней ночи и выпускных вечеров. Обычно для физических лиц штраф составляет до 2 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах за незаконно срубленные ели.

