Россиян предупредили о наказании за новогодние елки

Юрист Лукинова: За нелегальную новогоднюю елку россиян могут оштрафовать

За нелегальные новогодние елки россиянам грозит штраф. О поводах для наказания в праздники предупредила начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова, пишут «Известия».

Юрист пояснила, что речь идет о незаконной рубке хвойного дерева — это сочтут нарушением лесного законодательства. Обычным россиянам придется заплатить штраф до 4000 рублей.

«Если причиненный ущерб оценивается как значительный, в отдельных случаях возможно и применение уголовной ответственности с суммой штрафа, достигающей 500 тысяч рублей», — добавила Лукинова.

Поводом для наказания в праздники также будут запуск пиротехники в неположенном месте и распитие алкогольных напитков в общественных местах. В первом случае оштрафуют на сумму до 5000 рублей, а во втором — до 1500 рублей.

Ранее россиян предупредили о штрафах за неправильную перевозку елки на автомобиле. Наказание положено, если дерево выступает за границы машины, закрытие госзнака и световых приборов, пояснили юристы.