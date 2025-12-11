Реклама

Экономика
08:58, 11 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о наказании за неправильную перевозку елки на авто

Юрист Салкин: Неправильная перевозка елки на автомобиле чревата лишением прав
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Studio113 / Shutterstock / Fotodom

Неправильная перевозка елки на автомобиле чревата штрафом или лишением прав. О наказании за это россиян предупредил юрист Михаил Салкин в разговоре с NEWS.ru.

По словам эксперта, нарушением является не сама транспортировка дерева, а несоблюдение ряда важных правил, которые могут повлечь серьезные санкции. К ним относится закрытие ветками госзнака и световых приборов либо серьезный выступ елки за границы машины. «За закрытие елкой госзнака выпишут штраф в размере пяти тысяч рублей или лишат права управления транспортным средством на срок до трех месяцев по части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Елка не должна выступать более чем на 40 сантиметров за границы автомобиля, иначе наступает правило перевозки крупногабаритных грузов», — поделился информацией Салкин.

Помимо этого, специалист рассказал, что при транспортировке елки важно иметь документы, которые подтверждают ее покупку или законный спил. В случае их отсутствия водитель рискует оказаться привлеченным к ответственности за перевозку заведомо незаконно заготовленной древесины.

Ранее россиянам напомнили, что перевозка лыж без чехла в общественном транспорте может привести к штрафу.

