Культура
14:14, 17 декабря 2025КультураЭксклюзив

В Госдуме ответили на призыв признать Нагиева иноагентом из-за слов о военных фильмах

Депутат Драпеко жестко раскритиковала призыв признать Нагиева иноагентом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила против признания иноагентом актера Дмитрия Нагиева, высказавшегося об усталости от военных фильмов. Об этом она заявила в разговоре с «Лентой.ру».

«Валерьянку пусть пьют. И участники СВО (обратившиеся к депутату из-за слов Нагиева — прим. «Ленты.ру»), и депутат. Я против», — подчеркнула политик.

С призывом признать Нагиева иноагентом выступил депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев. Он заявил, что к нему обратились обеспокоенные словами актера жители Курской области, в том числе участники специальной военной операции.

До этого Нагиев заметил, что зрители устали от «серости и грязи» в военных фильмах. Такое мнение он высказал на премьере фильма «Елки 12».

