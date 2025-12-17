Реклама

12:09, 17 декабря 2025

Нагиева потребовали признать иноагентом из-за слов о военных фильмах

Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев потребовал признать иностранным агентом российского актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. Соответствующий запрос он направил в Минюст РФ, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Поводом для такого требования стали высказывания Нагиева на премьере фильма «Елки 12». Общаясь с корреспондентами, актер противопоставил новогоднюю франшизу картинам о войне и связал ее популярность с тем, что зрители устали от «серости и грязи» в военных фильмах.

По словам Гулиева, к нему обратились обеспокоенные словами Нагиева жители Курской области, в том числе участники специальной военной операции (СВО). Депутат напомнил, что актер проводит много времени за границей, а в 2022 году якобы намекал на негативное отношение к СВО. В связи с этим Гулиев призвал рассмотреть вопрос о признании артиста иноагентом, а также обратился в Министерство культуры с просьбой ограничить его участие в проектах, финансируемых государством.

Ранее Нагиев поблагодарил создателей серии фильмов «Елки» за возможность зарабатывать на лекарства. Он пошутил, что подписал контракт с дьяволом, впервые снявшись во франшизе. По словам актера, ему уже прислали сценарий 13-й части «Елок», в которой он также примет участие.

