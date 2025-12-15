Реклама

13:16, 15 декабря 2025Культура

Нагиев поблагодарил коллег за возможность заработать на лекарства

Нагиев поблагодарил продюсеров «Елок» за возможность заработать на лекарства
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поблагодарил создателей серии фильмов «Елки» за возможность зарабатывать на медикаменты. Об этом он заявил со сцены во время премьеры 12-й части популярной франшизы, слова артиста передает Super.ru.

«Благодарю продюсеров за возможность заработать на лекарства», — заявил Нагиев. Артист также поблагодарил «свою алчность» за то, что собравшимся в зале зрителям есть кем «любоваться».

Нагиев пошутил, что подписал контракт с дьяволом, впервые снявшись в «Елках». По словам актера, ему уже прислали сценарий 13-й части франшизы, в которой он также примет участие.

Ранее Нагиев пожаловался на будущую маленькую пенсию, которая составит около 20 тысяч рублей. Артист добавил, что также у него есть накопления в размере 70 тысяч долларов (примерно 5,5 миллиона рублей по текущему курсу).

