14:10, 17 декабря 2025

Выселенный пенсионер три года тайно прожил в подвале

В Тайване пенсионер переехал в подвал дома после выселения и прожил там три года
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

71-летний мужчина тайно обосновался в подвале жилого комплекса после потери собственного жилья. Об этом сообщает The Asia Business Daily.

Случай произошел в Тайване. Пенсионер, фигурирующий в деле как господин А, лишился квартиры из-за долгов. Ее продали с судебного аукциона. После выселения А, ранее работавший управдомом в том же доме и потому хорошо знакомый со всеми входами и слепыми зонами, тайно переехал в подвал. Он оборудовал себе уголок с кроватью, столом и стулом на подземной парковке. Ему три года удавалось скрывать свое присутствие от других жильцов.

Правда вскрылась, когда агент по недвижимости прибыл для осмотра помещения, выставленного на продажу, и обнаружил незаконного жильца. На вопрос «Что вы здесь делаете?» мужчина ответил, что «парковочная зона является общей для всех». В итоге его задержали по обвинению в незаконном проникновении в здание.

Ранее в штате Орегон, США, полицейские арестовали мужчину, продолжительное время жившего в чужом подвале. Он поселился там и даже протянул внутри провода для освещения.

