В российском регионе обломки беспилотников упали на территорию двух предприятий

22:41, 5 апреля 2026Россия

В Новороссийске обломки БПЛА упали на территорию двух предприятий
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Новороссийске обломки беспилотников упали на территорию двух предприятий, об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Max.

Отмечается, что при атаке никто не пострадал, на одном из объектов произошло возгорание, которое оперативно потушили. На место прибыли оперативные и специальные службы российского региона.

Ранее 5 апреля в Севастополе осколки дрона повредили воздушную линию электропередачи (ЛЭП). В результате из-за обломков сбитого беспилотника оказались обесточены несколько микрорайонов и населенных пунктов.

