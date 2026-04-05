В российском регионе обломки беспилотников упали на территорию двух предприятий

В Новороссийске обломки БПЛА упали на территорию двух предприятий

В Новороссийске обломки беспилотников упали на территорию двух предприятий, об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Max.

Отмечается, что при атаке никто не пострадал, на одном из объектов произошло возгорание, которое оперативно потушили. На место прибыли оперативные и специальные службы российского региона.

Ранее 5 апреля в Севастополе осколки дрона повредили воздушную линию электропередачи (ЛЭП). В результате из-за обломков сбитого беспилотника оказались обесточены несколько микрорайонов и населенных пунктов.

