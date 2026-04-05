16:15, 5 апреля 2026Россия

Осколок дрона лишил света жителей Севастополя

В Севастополе осколки дрона повредили ЛЭП, несколько районов обесточены
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

В Севастополе осколки дрона повредили воздушную линию электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В результате из-за обломков сбитого беспилотника оказались обесточены несколько микрорайонов и населенных пунктов. «Отключены от электроснабжения Любимовка, Поворотное, Фруктовое, Дальнее, Мекензиевы горы, частный сектор по улице Богданова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты займутся восстановлением линии после окончания воздушной тревоги.

Ранее в апреле Михаил Развожаев также сообщил об атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь.

