19:24, 3 апреля 2026Россия

Развожаев сообщил об атаке ВСУ на Севастополь

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 2 воздушных цели в Балаклавском районе», — написал он.

По словам градоначальника, никакие объекты в Севастополе не пострадали.

Развожаев также призвал граждан покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Он пояснил, что военные уничтожают цели в том числе и из стрелкового оружия. При этом пули, которые не попали в цель, вернуться обратно вниз с ускорением свободного падения.

В ночь на 3 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 192 беспилотника Вооруженных сил Украины. В Минобороны уточнили, что БПЛА уничтожены в Орловской, Тверской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Псковской, Калужской, Курской, Новгородской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

