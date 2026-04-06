В Иране заявили о готовности продолжать боевые действия годами

В Иране заявили, что стране хватит ракет на годы боевых действий

Армия Ирана не испытывает дефицита ракет или других стратегических материалов: их хватит даже в том случае, если конфликт в регионе продлится еще несколько лет. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламент) Исламской Республики Алаэддин Боруджерди, его слова приводит Al Mayadeen.

«Если война продлится месяцы или годы, Иран не столкнется с проблемами, связанными с его ракетным арсеналом и стратегическими возможностями», — сказал депутат. Он также отметил, что противники Тегерана потерпели поражение, столкнувшись с оборонными возможностями страны, и им не поможет даже современное вооружение.

Ранее Иран допустил открытие Ормузского пролива после компенсации ущерба от агрессии США и Израиля в рамках нового транзитного режима.