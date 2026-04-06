В российском регионе при атаке ВСУ погиб один человек

Гладков: При ударе ВСУ по Белгородской области погиб один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника нанесли удар по Белгородской области. В результате погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, инцидент произошел в селе Березовка. Раненого мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи приложили все усилия для его спасения. «Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — рассказал Гладков. Погибший — доброволец народной дружины.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что система ПВО отразила три волны атак дронов ВСУ в Краснодарском крае.