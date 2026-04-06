Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:46, 5 апреля 2026Россия

В российском регионе при атаке ВСУ погиб один человек

Гладков: При ударе ВСУ по Белгородской области погиб один человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотника нанесли удар по Белгородской области. В результате погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, инцидент произошел в селе Березовка. Раненого мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи приложили все усилия для его спасения. «Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — рассказал Гладков. Погибший — доброволец народной дружины.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что система ПВО отразила три волны атак дронов ВСУ в Краснодарском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok