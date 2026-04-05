В Британии рассказали о подарке США для России

Spectator: Ослабление санкций США обнажило провал мер против России

Ослабление американских санкций против России стало ценным подарком для Москвы. Об этом написало издание Spectator.

В публикации уточняется, что ослабление мер США против России показало их несостоятельность. По мнению авторов статьи, Вашингтон допустил изменения санкционной политики, когда цены на энергоносители стали «неприемлемыми политически».

«Это ценные сведения для санкционной дипломатии Москвы, и они незаметно подрывают доверие к самой системе санкций, введенных против России. Эта эрозия лишь усиливается с течением времени и приносит Владимиру Путину больше выгоды, чем доходы от любого танкера, который в настоящее время проходит через Индийский океан», — отмечается в материале.

Ранее Минфин США снял санкции с трех грузовых судов под российским флагом. Это контейнеровозы Fesco Moneron и Fesco Magadan, а также грузовое судно «Святой Николай».

