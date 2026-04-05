Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
23:07, 5 апреля 2026Спорт

Нурмагомедов получил подарок от «Атлетико»

Бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову подарили форму «Атлетико»
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов посетил матч 30-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Барселоной». Об этом сообщается на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывший спортсмен приехал в Испанию в качестве представителя своей медиагруппы и активно участвовал в промоактивности перед встречей Ла Лиги. Отмечается, что в раздевалке «Атлетико» Нурмагомедову подарили клубный мяч в рамке и официальную форму с его именем на спине.

В 2022 году Нурмагомедов выбрал между футболом и смешанными единоборствами. Он заявил, что футбол ему нравится больше.

Нурмагомедов в 2018 году завоевал звание чемпиона UFC в легком весе. С тех пор он трижды успешно защитил его. Спортсмен выиграл все 29 поединков в карьере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok