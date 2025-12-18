Реклама

01:02, 18 декабря 2025

Кармен Электра с торчащими из-под штанов стрингами снялась на фоне сугробов

53-летняя актриса Кармен Электра снялась в откровенном виде на фоне сугробов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @carmenelectra

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, снялась в откровенном виде на фоне снежных сугробов. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летнюю звезду «Спасателей Малибу» запечатлели в белой укороченной куртке с меховым капюшоном. При этом она ее расстегнула и показала на камеру грудь в кружевном бюстгальтере. Кроме того, Электра позировала в сапогах-луноходах и облегающих трикотажных штанах, из-под которых торчали стринги с высокой посадкой.

«От пляжных дней до снежных дней», — подписала знаменитость фото.

В ноябре Кармен Электра также похвасталась фигурой в откровенном виде. Тогда актриса поделилась кадром в ярко-красном корсете, который был оформлен конусообразными чашками.

