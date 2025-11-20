53-летняя Кармен Электра похвасталась фигурой в откровенном корсете

53-летняя актриса Кармен Электра похвасталась фигурой в откровенном корсете

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, похвасталась фигурой в откровенном виде. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда «Спасателей Малибу» предстала перед камерой в трусах и ярко-красном корсете, оформленном конусообразными чашками. Кроме того, она накинула на плечи халат и примерила открытые туфли на шпильках.

Фото: @carmenelectra

На размещенном кадре видно, что в качестве украшений знаменитость выбрала длинные серьги и сияющее колье. А стилисты и визажисты, в свою очередь, уложили волосы Электры в локоны и оформили ей макияж в стиле smoky eyes.

В октябре Кармен Электра снялась в купальнике с откровенным вырезом на груди.