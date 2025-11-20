Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:01, 20 ноября 2025Ценности

53-летняя Кармен Электра похвасталась фигурой в откровенном корсете

53-летняя актриса Кармен Электра похвасталась фигурой в откровенном корсете
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, похвасталась фигурой в откровенном виде. Сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда «Спасателей Малибу» предстала перед камерой в трусах и ярко-красном корсете, оформленном конусообразными чашками. Кроме того, она накинула на плечи халат и примерила открытые туфли на шпильках.

Фото: @carmenelectra

На размещенном кадре видно, что в качестве украшений знаменитость выбрала длинные серьги и сияющее колье. А стилисты и визажисты, в свою очередь, уложили волосы Электры в локоны и оформили ей макияж в стиле smoky eyes.

В октябре Кармен Электра снялась в купальнике с откровенным вырезом на груди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К Европе обратились с вопросом из-за заявлений о войне с Россией

    Раскрыт вызвавший тревогу европейских союзников пункт плана США по Украине

    Госсекретарь США предупредил о трудных уступках в рамках нового плана по Украине

    ФСБ задержала жителя ДНР за попытку подмешать офицеру Минобороны яд в пиво

    «Самая сексуальная спортсменка мира» снялась в застегнутом на три пуговицы коротком жилете

    Порностудию с двухлетними детьми накрыли в российском городе

    В российском регионе взорвалась котельная

    Страна НАТО заметно нарастила поставки вина в Россию

    План Трампа по Украине сравнили с предложениями Путина на Аляске

    Глава Airbus заявил о необходимости разместить в Европе тактическое ядерное оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости