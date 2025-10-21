Ценности
09:44, 21 октября 2025Ценности

Кармен Электра снялась в купальнике с откровенным вырезом на груди

53-летняя актриса Кармен Электра снялась в откровенном купальнике
Мария Винар

Фото: @carmenelectra

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, снялась в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость предстала перед камерой в слитном купальнике ярко-розового цвета. При этом на размещенном кадре видно, что изделие оформлено V-образным вырезом на груди и шнуровкой.

Эффектный образ звезды «Спасателей Малибу» и «Очень страшного кино» дополнили объемные локоны, розовая помада и яркий макияж глаз, выполненный в стиле smoky eyes.

Ранее сообщалось, что Кармен Электра похвасталась фигурой в откровенном виде и восхитила фанатов. Тогда актриса позировала в прозрачных туфлях и боди цвета металлик.

.
