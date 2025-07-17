У 16 мужчин из разных стран нашли болезнь, которая бывает только у женщин. Ученые в замешательстве и пытаются разгадать эту тайну

Врач Дулебенец: Эндометриоз у мужчин может маскироваться под простатит

Эндометриоз — женское заболевание, поскольку оно представляет собой появление очагов ткани, похожей на внутренний слой матки, за ее пределами. Это заболевание, которое есть у миллионов женщин, вызывает сильные боли, особенно во время менструации, и может провоцировать бесплодие. Однако парадокс в том, что эта патологию находили и у мужчин — зарегистрированы лишь единичные случаи. И если даже женский эндометриоз, несмотря на широкую распространенность, изучен мало, то о мужском тем более практически ничего не известно. Как ученые пытаются разгадать тайну этого заболевания и какие теории они строят, разбиралась «Лента.ру».

Какие клинические случаи мужского эндометриоза описаны в литературе?

В журнале Journal of The West African College of Surgeon сказано, что точное количество мужчин с эндометриозом назвать нельзя, поскольку совершенно определенно существуют недиагностированные пациенты.

16 случаев мужского эндометриоза зарегистрировано во всем мире на сегодняшний день

Одним из них стал 52-летний мужчина с сахарным диабетом. Он обратился к лечащему врачу в связи с появлением гематурии — крови в моче. В ходе обследования у него нашли новообразование в области мочевого пузыря. После хирургического удаления материал отправили на гистологию, которая показала, что это эндометриоз.

Конкретно в этом случае специалисты предположили, что заболевание спровоцировали сразу несколько факторов: неправильное внутриутробное развитие, неалкогольная жировая болезнь печени, сахарный диабет и ожирение.

Фото: zeljkosantrac / Getty Images

Еще один пациент, у которого нашли эндометриоз, обратился в больницу из-за периодических болей в животе. 40-летнего мужчину отправили на компьютерную томографию брюшной полости и таза. Там у него обнаружили новообразование, которое исходило из семявыносящего протока. Пациента прооперировали, а после исследования полученного материала поставили диагноз «эндометриоз».

Следующий случай был зарегистрирован у 73-летнего мужчины, у которого ткань эндометрия удалили из мочевого пузыря. В другой научной статье описывается история 66-летнего мужчины, который, как и первый пациент, обратился к врачу из-за крови в моче. У него тоже обнаружили эндометриоз.

Как проявляется эндометриоз у мужчин?

Как пояснила в беседе с «Лентой.ру» гинеколог «ГорКлиники» Ольга Дулебенец, симптомы зависят от локализации очага. Так, эндометриоз у мужчин может проявляться:

болью внизу живота;

кровью в моче или сперме;

болезненным мочеиспусканием;

учащенными позывами в туалет;

дискомфортом при эякуляции;

пальпируемыми узелками в паху.

Врач Чил Хакхам добавил в этот список бесплодие, усталость, диарею, запор, вздутие живота, тошноту и отек яичек.

Однако, как предупредила Дулебенец, по симптомам заподозрить эндометриоз трудно, поскольку те же симптомы возникают и при других, куда более частых заболеваниях — например, при простатите. Гинеколог отметила, что для диагностики эндометриоза можно использовать УЗИ и МРТ, но окончательный и точный ответ даст только гистология.

Фото: Jordan Siemens / Getty Images

Доктор добавила, что в случае, если у мужчины обнаружили эту патологию, ему нужна операция. Врач заверила, что после нее рецидивы возникают крайне редко. Если же по какой-то причине операцию делать нельзя или если очагов в организме много, врачи могут предложить гормональную терапию, которая снизит количество эстрогенов.

Почему у мужчин появляется эндометриоз?

Причины возникновения патологии у мужчин пока неизвестны. Наиболее вероятной считается неправильное внутриутробное развитие. «В самом начале у эмбриона есть зачатки двух трубопроводов — вольфовых и мюллеровых протоков. У будущих мальчиков клетки яичек рано начинают вырабатывать антимюллеров гормон, поэтому мюллеровы протоки должны полностью исчезнуть. Однако природа не всегда работает по линейке: крошечные островки этих тканей могут сохраниться», — пояснила Ольга Дулебенец.

При определенных условиях такие эмбриональные остатки способны превратиться в ткань, подобную эндометрию

Также ученые склонны винить во всем эстрогены. Так, в журнале Obstetrics and Gynecology сказано, что уровень этих гормонов у мужчин может повыситься при ожирении и циррозе печени. Кроме того, он может вырасти из-за длительной терапии эстрогенами, которую в некоторых случаях применяют для лечения рака простаты.

Согласно другой теории, тонкая оболочка, выстилающая внутреннюю поверхность брюшной полости, под влиянием определенных факторов способна трансформироваться в структуры, схожие с эндометрием. Происходит это, вероятно, под воздействием провоспалительных цитокинов — молекул, которые стимулируют воспалительный ответ. Правда, эта версия сегодня считается менее приоритетной.

Еще одна теория — неадекватная иммунная функция. Так, в журнале Endonews, который поддерживается Американским фондом эндометриоза, отмечается: различные исследование показали, что развитие эндометриоза совпадало с изменениями в работе иммунитета. Ученые считают, что между ними может быть связь, но точный механизм в этом случае требует дальнейшего изучения.

Стоит отметить, что после того, как в научной литературе появились описания случаев мужского эндометриоза, ведущая теория возникновения этой патологии у женщин была поставлена под сомнение

Как рассказала гинеколог Елена Сантьяго Ромеро, ранее считалось, что у женщин это заболевание появляется из-за ретроградных менструаций, когда часть крови, содержащей эндометрий, попадает в брюшную полость. Однако, как известно, у мужчин менструаций не бывает, поэтому они не могут провоцировать эндометриоз.

А что у женщин?

А вот у женщин эндометриоз распространен очень широко. Считается, что этот диагноз есть примерно у 10 процентов женщин. Однако причины этого заболевания до сих пор наукой не объяснены.

Многие из тех, у кого есть эта патология, сходятся в одном: если бы эндометриоз с такой же частотой обнаруживали у мужчин, то ученые уже давно нашли бы и причину этих изменений в организме, и лечение

«Лекарство наверняка нашлось бы, либо на исследования было бы выделено гораздо больше ресурсов. Но мы женщины, и, как говорят, мы справимся с чем угодно. Иногда я представляла себя по другую сторону баррикад: я врач, навещающий пациента, рассказывающего мне об ужасной ежемесячной боли в яичках, которую он с трудом может выносить. А я отвечаю, что боль может быть психосоматической, и ему нужно принять противовоспалительное или ромашковый чай и использовать грелку. Я выражаю сожаление, что ему пришлось пройти через этот ужасный опыт, но мы ничего не можем поделать», — рассуждает автор книги «Жизнь без табу на эндометриоз» Нурия Осорио Ямба.

Актриса Эстель Соле, у которой тоже есть эндометриоз, убеждена, что если бы это заболевание часто находили у мужчин, его диагностика стало бы намного точнее. Аналогичное мнение высказала член Ассоциации женщин с эндометриозом Каталонии Кристина Гурручага.

Фото: djavan rodriguez / Shutterstock / Fotodom

«Эндометриоз тесно связан с гендерным неравенством. (…) Если бы болели мужчины, это изучалось бы больше», — уверена она.

С этим согласна и политолог Триция Эррера, которая считает, что большинство научных исследований сосредоточены исключительно на мужчинах.

Даже на самых ранних этапах исследований на животных использовались только самцы, а женский пол оставался в стороне из-за ряда гормональных сложностей и вариаций Триция Эррера политолог

В США лишь в 1993 году обязали включать женщин в какие-либо исследования, подчеркнула Эррера. Что касается конкретно эндометриоза, отметила она, только недавно количество посвященных этому заболеванию проектов, финансируемых американским Национальным институтом здравоохранения, увеличилось с 32 до 52, хотя симптомы этого заболевания были описаны много десятилетий назад.