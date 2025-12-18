Реклама

В СВР заявили о готовности украинцев признать новые регионы России

СВР: Более половины украинцев готовы признать новые регионы РФ
Алевтина Запольская
Более половины граждан Украины готовы признать новые регионы России ради заключения соглашения о прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России.

«Признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев», — сказано в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что количество таких граждан постоянно растет. Кроме того, в СВР считают, что жители Украины, по их мнению, начали осознавать то, что для руководства страны украинский конфликт превратился в «инструмент безудержного воровства» западной помощи.

Ранее детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов заявил, что высшее руководство страны может быть представлено в качестве фигурантов коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича.

