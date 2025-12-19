Реклама

14:40, 19 декабря 2025Экономика

Найден город России с самым дорогим жильем на Новый год

«Суточно.ру»: Дороже всего снять жилье на Новый год в Нижнем Новгороде
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Елизавета Семина / РИА Новости

Дороже всего снять жилье на Новый год оказалось в Нижнем Новгороде — средние арендные ставки там достигли 8500 рублей в сутки. Российские города-миллионники с самыми высокими ценами на квартиры зимние праздники 2025-2026 годов нашли аналитики сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру», пишет РИА Новости.

Второе место по этому показателю занимает Москва (7550 рублей в сутки), а третье — Казань (7400 рублей в сутки). В топ-10 также вошли Санкт-Петербург (6300 рублей в сутки), Екатеринбург (4900 рублей в сутки), Краснодар (4700 рублей в сутки), Самара (4600 рублей в сутки), Воронеж (4300 рублей в сутки) и Волгоград (4200 рублей в сутки).

Самым дешевым жилье на Новый год оказалось в Омске — там арендовать квартиру на праздники получится за 3300 рублей в сутки. Среди мегаполисов с наиболее бюджетными вариантами специалисты также назвали Уфу (3800 рублей), Ростов-на-Дону (3900 рублей) и Новосибирск (3900 рублей).

В целом по России средние ставки краткосрочной аренды жилья на зимние праздники достигает 6900 рублей — это на семь процентов больше, чем в 2024 году.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру на Новый год можно арендовать за 1100 рублей в сутки. Жилье располагается в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге. Это студия площадью 15 квадратных метров с кухней в два квадрата. Внутри недавно провели ремонт, в квартире есть полотенца, постельное белье, холодильник, чайник, плита, столовые приборы, стиральная машина и другие удобства.

