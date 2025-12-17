Названа цена аренды самой дешевой квартиры на Новый год в России

«Циан»: Самую дешевую квартиру на Новый год можно арендовать за 1,1 тыс. рублей

Самую дешевую съемную квартиру на новогодние праздники в России можно арендовать за 1,1 тысячи рублей в сутки. Стоимость выяснили эксперты «Циан», передает ТАСС.

Жилье располагается в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге. Это студия площадью 15 квадратных метров с кухней в два квадрата. Внутри недавно провели ремонт, в квартире есть полотенца, постельное белье, холодильник, чайник, плита, столовые приборы, стиральная машина и другие удобства.

В первую тройку наиболее дешевых съемных квартир также вошел объект в Краснодаре за 1,2 тысячи рублей в сутки площадью 27 квадратных метров и жилье в Пензе за 1,22 тысячи рублей площадью 42 квадрата.

Ранее стало известно, сколько стоит самая дешевая студия на первичном рынке Санкт-Петербурга. Объект оценивают в 3,06 миллиона рублей.