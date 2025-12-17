Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:41, 17 декабря 2025Экономика

Названа цена аренды самой дешевой квартиры на Новый год в России

«Циан»: Самую дешевую квартиру на Новый год можно арендовать за 1,1 тыс. рублей
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самую дешевую съемную квартиру на новогодние праздники в России можно арендовать за 1,1 тысячи рублей в сутки. Стоимость выяснили эксперты «Циан», передает ТАСС.

Жилье располагается в районе Южного автовокзала в Екатеринбурге. Это студия площадью 15 квадратных метров с кухней в два квадрата. Внутри недавно провели ремонт, в квартире есть полотенца, постельное белье, холодильник, чайник, плита, столовые приборы, стиральная машина и другие удобства.

В первую тройку наиболее дешевых съемных квартир также вошел объект в Краснодаре за 1,2 тысячи рублей в сутки площадью 27 квадратных метров и жилье в Пензе за 1,22 тысячи рублей площадью 42 квадрата.

Ранее стало известно, сколько стоит самая дешевая студия на первичном рынке Санкт-Петербурга. Объект оценивают в 3,06 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил о готовности изменить темп СВО

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Похудевший на 80 килограммов 52-летний артист «Кривого зеркала» сделал пластику

    Участвовавшие в конфликте на Украине иностранцы вернулись из России на родину

    Путин поставил перед Минобороны России четыре задачи

    Полина Лурье поделилась планами на бывшую квартиру Долиной

    В России заявили об играющих в русскую рулетку странах Запада

    Рэпера Гуфа осудят за грабеж

    Минобороны вновь объявило о занятии Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok