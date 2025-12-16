Реклама

Экономика
19:40, 16 декабря 2025Экономика

Названа цена самой дешевой студии в Петербурге

Риелтор Патанин: Самая дешевая студия в Санкт-Петербурге стоит 3,06 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В ноябре 2025 года самая дешевая студия в новостройке Санкт-Петербурга продавалась за 3,06 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного объекта в сегменте назвал Георгий Патанин — эксперт по недвижимости и руководитель агентства недвижимости Георгия Патанина, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о квартире на втором этаже десятиэтажного дома в Пушкинском районе в Шушарах. Ее площадь составляет 19,26 квадратного метра. Дом находится на стадии строительства и будет сдан в 2027 году без отделки. Отмечается, что за месяц цена самой дешевой студии снизилась — в сентября она составляла 3,51 миллиона рублей.

Патанин также назвал максимальный бюджет студии в Северной столице. По его данным, это объект за 61,91 миллиона рублей площадью 131,4 квадрата на одиннадцатом этаже дома с датой сдачи 2024 года и чистовой отделкой в Зеленогорске.

Ранее эксперты по недвижимости дали прогноз по ценами на аренду жилья в России в 2026 году. По их словам, резкого изменения ставок после праздничного периода не произойдет.

