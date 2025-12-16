Предсказано будущее стоимости аренды жилья в 2026 году

Риелтор Жуков: Резких изменений в стоимости аренды жилья в 2026 году не будет

В начале 2026 года не ожидается резкого изменения стоимости аренды жилья в России. Об этом заявили эксперты, опрошенные Life.ru.

По словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, после новогодних праздников рынок продолжит постепенное восстановление и полностью активизируется ближе к весне. При этом эксперт назвал конец текущего года — начало следующего удачным периодом для переезда в съемное жилье, так как в это время традиционно наблюдается пониженный спрос, когда число кандидатов на одну квартиру меньше, а вариантов массового сегмента — больше.

Директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко добавила, что сильнее всего подорожают съемные квартиры в новостройках комфорт и бизнес-класса с качественной отделкой, полной меблировкой и техникой, расположенных в пешей доступности от метро, в спальных, но инфраструктурно развитых районах. В бюджетном сегменте наиболее значительный рост ставок ожидается в категории студий и однушек. При этом стоимость аренды объектов с устаревшим ремонтом и коммуникациями, расположенных в отдаленных районах с плохой транспортной доступностью, покажет минимальный рост или стагнацию.

