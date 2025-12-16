Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:19, 16 декабря 2025Экономика

Предсказано будущее стоимости аренды жилья в 2026 году

Риелтор Жуков: Резких изменений в стоимости аренды жилья в 2026 году не будет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В начале 2026 года не ожидается резкого изменения стоимости аренды жилья в России. Об этом заявили эксперты, опрошенные Life.ru.

По словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, после новогодних праздников рынок продолжит постепенное восстановление и полностью активизируется ближе к весне. При этом эксперт назвал конец текущего года — начало следующего удачным периодом для переезда в съемное жилье, так как в это время традиционно наблюдается пониженный спрос, когда число кандидатов на одну квартиру меньше, а вариантов массового сегмента — больше.

Директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко добавила, что сильнее всего подорожают съемные квартиры в новостройках комфорт и бизнес-класса с качественной отделкой, полной меблировкой и техникой, расположенных в пешей доступности от метро, в спальных, но инфраструктурно развитых районах. В бюджетном сегменте наиболее значительный рост ставок ожидается в категории студий и однушек. При этом стоимость аренды объектов с устаревшим ремонтом и коммуникациями, расположенных в отдаленных районах с плохой транспортной доступностью, покажет минимальный рост или стагнацию.

Ранее сообщалось, что россиян могут обязать вносить предоплату за аренду жилья на год вперед.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Россиянин надругался над двумя девочками в парке

    Зеленский обсудил с королем европейской страны продолжение военной помощи Украине

    Девочка сбежала из российского детсада во время утренника

    В Госдуме высказались о гарантиях безопасности для Украины

    Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

    Москвичам рассказали о погоде в январе

    Россия утратила лидерские позиции среди основных поставщиков газа в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok