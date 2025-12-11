Россиян захотели обязать платить за аренду на год вперед

Инвестсоветник ЦБ Кузнецова: В РФ надо ввести предоплату за аренду на год вперед

Россиян могут обязать вносить предоплату за аренду жилья на год вперед. О потенциальном нововведении в беседе с «Газетой.Ru» высказалась финансист, экономист, инвестиционный советник Центробанка Юлия Кузнецова.

Такая практика, как напоминает Кузнецова, уже применяется во многих странах Европы и работает на защиту как собственника, так и арендатора. Благодаря годовой предоплате хозяин получит гарантированный доход, а наниматель не будет зависеть от плавающей ставки аренды. При этом платежи, как пояснила представитель регулятора, можно разделить на две или четыре части и гасить их в течение года. Изменить ставку аренды собственник сможет только спустя год и в пределах установленного диапазона, как за границей: в Европе индексировать плату можно не чаще раза в год на 5-7 процентов плюсом к инфляции.

По словам Кузнецовой, такая мера внесла бы конкретику в ситуацию на рынке аренды в России. На сегодняшний день каждый его участник диктует собственные правила — единые требования и критерии в отрасли не выведены, договоры не отличаются прозрачностью, а условия можно трактовать по-разному. Как убеждена инвестсоветник, в договоре аренды должны быть четко прописаны срок найма, порядок визитов собственника, условия индексации платы и удержания депозита, порядок расторжения сделки и ответственность сторон. Так, к примеру, на Западе размер депозита привязан к годовой стоимости аренды и может составлять порядка 5 процентов от данной суммы. Эффективным будет и создание реестра профессиональных риелторов. Отсутствие единой понятной структуры создает пространство для спорных ситуаций и манипуляций, пояснила специалист.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила компенсировать россиянам расходы на аренду жилья. Экономисты, однако, полагают, что введение подобной меры приведет к злоупотреблениям.