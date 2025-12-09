В Госдуме предложили компенсировать россиянам траты на аренду жилья

Депутат Разворотнева предложила компенсировать россиянам аренду жилья

В России нужно переориентировать бюджетные деньги либо на создание наемного жилья, либо на выплаты компенсаций за найм, считает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Предложением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал увеличить налоговый вычет при покупке жилья в 2,5 раза. Текущий норматив, по его словам, устанавливался 11 лет назад, и именно на столько за это время выросла стоимость недвижимости на первичном рынке.

Существующий сегодня налоговый вычет, действительно, несильно компенсирует затраты, которые граждане несут на покупку жилья, и не способен оказать решающее влияние на доступность недвижимости, согласилась Разворотнева. Однако перестраивать политику в этой сфере, по ее мнению, стоит немного по-другому.

«Мы тратим достаточно много денег на поддержку тех, кто и так может купить себе жилье через льготные ипотечные ставки, через налоговые вычеты, а при этом у нас для очень многих семей, в том числе в крупных городах, покупка квартиры уже ни при каких размерах ипотечной ставки, ни при каких налоговых вычетах недоступна. Поэтому, на мой взгляд, нужно бюджетные деньги все-таки сейчас переориентировать либо на создание наемного жилья, либо, например, на выплаты компенсации за найм», — поделилась депутат.

Парламентарий уточнила, что это может быть новый вид социальной поддержки, когда в зависимости от уровня дохода семьи за счет государства будет компенсироваться часть арендной ставки.

«Таким образом мы обеспечим крышу над головой 2 миллионам семей, которые сейчас стоят в очереди на улучшение: людям, проживающим в аварийных домах, людям, попавшим в кризисные ситуации. Мне кажется, это было бы более правильное направление движения», — заключила Разворотнева.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2026 года налоговые вычеты по недвижимости начнут распространяться на семьи с тремя детьми до 18 лет либо 23 лет при условии, если ребенок учится очно.

