Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:30, 9 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме предложили компенсировать россиянам траты на аренду жилья

Депутат Разворотнева предложила компенсировать россиянам аренду жилья
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В России нужно переориентировать бюджетные деньги либо на создание наемного жилья, либо на выплаты компенсаций за найм, считает зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Предложением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал увеличить налоговый вычет при покупке жилья в 2,5 раза. Текущий норматив, по его словам, устанавливался 11 лет назад, и именно на столько за это время выросла стоимость недвижимости на первичном рынке.

Существующий сегодня налоговый вычет, действительно, несильно компенсирует затраты, которые граждане несут на покупку жилья, и не способен оказать решающее влияние на доступность недвижимости, согласилась Разворотнева. Однако перестраивать политику в этой сфере, по ее мнению, стоит немного по-другому.

«Мы тратим достаточно много денег на поддержку тех, кто и так может купить себе жилье через льготные ипотечные ставки, через налоговые вычеты, а при этом у нас для очень многих семей, в том числе в крупных городах, покупка квартиры уже ни при каких размерах ипотечной ставки, ни при каких налоговых вычетах недоступна. Поэтому, на мой взгляд, нужно бюджетные деньги все-таки сейчас переориентировать либо на создание наемного жилья, либо, например, на выплаты компенсации за найм», — поделилась депутат.

Материалы по теме:
Договор аренды квартиры: как составить и оформить договор найма квартиры в 2026 году
Договор аренды квартиры:как составить и оформить договор найма квартиры в 2026 году
5 декабря 2025
Как получить IT-ипотеку в России в 2026 году: новые условия, изменения льготной программы для покупки жилья
Как получить IT-ипотеку в России в 2026 году:новые условия, изменения льготной программы для покупки жилья
1 декабря 2025

Парламентарий уточнила, что это может быть новый вид социальной поддержки, когда в зависимости от уровня дохода семьи за счет государства будет компенсироваться часть арендной ставки.

«Таким образом мы обеспечим крышу над головой 2 миллионам семей, которые сейчас стоят в очереди на улучшение: людям, проживающим в аварийных домах, людям, попавшим в кризисные ситуации. Мне кажется, это было бы более правильное направление движения», — заключила Разворотнева.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2026 года налоговые вычеты по недвижимости начнут распространяться на семьи с тремя детьми до 18 лет либо 23 лет при условии, если ребенок учится очно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Позиция России удивила Китай на фоне одной проблемы

    Армия России уничтожила шесть боевых групп ВСУ

    В Госдуме предложили компенсировать россиянам траты на аренду жилья

    В Минпросвещения перечислили самые востребованные профессии в колледжах

    В России европейского «Тигра» назвали «душегубкой»

    Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ сняли на видео

    ВСУ попытались замедлить продвижение ВС России на одном участке фронта

    Визит Зеленского в Лондон назвали полным провалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok