В России призвали увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Депутат Миронов призвал увеличить в 2,5 раза налоговый вычет при покупке жилья

Налоговый вычет при покупке жилья необходимо увеличить в 2,5 раза. Сделать это призвал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.

В данный момент максимальный размер имущественного налогового вычета находится на уровне двух миллионов рублей при покупке квартиры либо строительстве жилья и трех миллионов с процентов по ипотеке. В результате при ставке НДФЛ 13 процентов россиянам удастся получить возврат уплаченных налогов в 260 тысяч рублей и 390 тысяч рублей соответственно. Данные вычеты являются независимыми друг от друга и могут суммироваться, и при оформлении обоих максимальная сумма составит 650 тысяч рублей.

Автор инициативы убежден, что существующие нормы, установленные в 2014 году, устарели, поскольку за 11 лет средняя стоимость жилья в новостройках увеличилась приблизительно в 2,5 раза. «Очевидно, что на такую же величину стоит повысить выплаты», — считает Миронов.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2026 года налоговые вычеты по недвижимости начнут распространяться на семьи с тремя детьми до 18 лет либо 23 лет при условии, если ребенок учится очно. Помимо этого, жилье в новостройках с кадастровой стоимостью более 300 миллионов рублей, которое находится в собственности физлица, будет облагаться пониженной налоговой ставкой вместо 2,5 процента.