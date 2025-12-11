Предложение о компенсации расходов на аренду жилья в России раскритиковали

Экономист Кричевский: Компенсация расходов на аренду приведет к злоупотреблениям

Идея с компенсацией расходов россиян на аренду жилья неоправданна. Такое мнение телеканалу «Москва 24» высказал экономист Никита Кричевский.

Эксперт считает данное предложение популистским и далеким от реальности. Он опасается, что введение подобной меры может привести к злоупотреблениям, если возвращенные за съемное жилье средства будут делить между арендатором и арендодателем. Кричевский видит необходимость компенсации за аренду только в стратегически важных регионах — на Дальнем Востоке, в Арктике или на Крайнем Севере. Лишь там подобная мера поддержки могла бы доказать пользу в борьбе с оттоком населения, полагает собеседник телеканала. Тем не менее, как подчеркнул он, даже при таком условии предложение нуждается в детальном обосновании.

Сама инициатива, по словам Кричевского, может оказать россиянам медвежью услугу, поскольку лишь отложит решение проблемы улучшения жилищных условий. Вместо этого экономист советует заняться развитием ипотечной системы в стране и облегчить гражданам условия для покупки собственной квартиры.

С инициативой компенсировать россиянам часть арендной ставки выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Такую альтернативу парламентарий предложила взамен повышения налогового вычета. Кроме того, Разворотнева призывает переориентировать бюджет на создание наемного жилья.