22:49, 21 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности гибели подростка после взрыва в Подмосковье

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В качестве основной версии гибели подростка в подмосковных Химках рассматривается разрыв регенеративного патрона в рюкзаке. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам источника, пострадавший мальчик сообщил, что у погибшего в рюкзаке был баллон со сжатым кислородом. Именно он, вероятно, и мог взорваться.

Двое пострадавших — женщина и школьник — до сих пор в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело, процесс расследования контролирует подмосковная прокуратура.

Ранее в ГУ МВД по Подмосковью сообщили, что причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

