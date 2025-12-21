Стало известно о состоянии здоровья пожизненно осужденного Ратко Младича

Сын Младича сообщил, что состояние здоровья генерала приближается к критическому

Состояние здоровья бывшего главнокомандующего вооруженными силами Республики Сербской Ратко Младича приближается к критическому, необходимо лечение вне тюрьмы в Гааге. Об этом сын генерала Дарко Младич рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, Младич очень слаб. Его состояние ухудшилось длительным лежанием. «Надеемся, что его все-таки пустят для лечения, в противном случае, не знаем, сколько времени у него осталось, что касается здоровья», — сказал Дарко Младич. Он также сообщил, что с осужденным дважды в неделю проводят сеансы физиотерапии по 15 минут.

22 ноября 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Ратко Младича виновным в военных преступлениях в Боснии и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Генерал признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения. В частности, его признали виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.