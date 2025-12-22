Крупный пивовар выпустил пиво с добавлением снега

Компания AB InBev выпустила пиво с добавлением снега со стадиона в Нью-Йорке

Крупнейшая пивоваренная корпорация AB InBev (занимает первое место по объемам производства пива в мире) представила пиво с добавлением снега. Об этом сообщает отраслевое издание The Drinks Business.

Напиток под названием Bud Light Blizzard Brew пивоваренная компания выпустила ограниченным тиражом, в коллекционных банках объемом 473 миллилитра. Снег для него собрали на стадионе Highmark в Нью-Йорке во время первого снегопада. Затем на пивоварне Anheuser-Busch в Болдуинсвилле данный компонент был интегрирован в варочный процесс.

«Снежный» напиток произвели в рамках спонсорского контракта с командой Buffalo Bills (профессиональный футбольный клуб, выступающий в Восточном дивизионе Американской футбольной конференции НФЛ — прим. ред.). Его назвали «вдохновленным преданностью болельщиков» и посвятили последнему сезону Buffalo Bills на данном стадионе.

