Традиционные пабы Ирландии столкнулись с кризисом

The Guardian: Традиционные пабы Ирландии закрываются из-за кризиса

Традиционные пабы в Ирландии столкнулись с кризисом из-за высоких налогов и уменьшения потребления алкоголя в обществе. Поэтому они вынуждены закрываться, написало издание The Guardian со ссылкой на недавние исследования.

Журналисты напомнили, что пабы являются частью ирландской культуры. Их можно встретить в фильмах и книгах, а копии заведений открываются по всему миру.

«Ирландские пабы в беде. Они исчезают из сельской Ирландии, и многим из них приходится бороться за выживание в столице», — отметили авторы материала.

После ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, ирландцы начали покупать аномально много пива. В частности, один из посетителей в первый день работы заведения заказал 42 пинты пива чуть более чем за полтора часа.